Сбербанк запатентовал "умный" холодильник

Лаборатория интернета вещей Сбербанка разработала опытный образец "умного" холодильника и запатентовала его, сообщает газета "Ведомости".

Бытовая техника оборудована специальными датчиками слежения, которые способны определять количество и срок годности продуктов.

В случае необходимости владелец инновационной техники может через свой гаджет посмотреть, какие у него в наличии съестные припасы и скоро ли они начнут портиться.

Также предусмотрена такая опция как заказ на дом продуктов и оповещение о снижении количества той или иной пищи.

Компания уже запатентовала изобретение на 10 лет. Правда, производить "умные" холодильники она пока не собирается.

Патент необходим для того, чтобы не пустить на рынок аналогичную продукцию, пока Сбербанк определяется с перспективностью развития этого направления и ищет партнера для воплощения идеи.