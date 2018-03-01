Шведские ученые нашли связь между реакцией на запахи и политикой

Людям, которым противен легкий запах тела, нравятся авторитарные лидеры

1 марта 2018, 16:22

Шведские ученые нашли связь между чувствительностью к запахам и политическими предпочтениями людей, пишет ТАСС.

Как сообщает издание, люди, которым не нравится запах тела, предпочитают авторитарных политических лидеров. Исследователи пришли к выводу, что существует связь между тем, как сильно люди реагировали на запахи, и их желанием иметь лидера-диктатора, который мог бы подавить протестные движения. 

Согласно теории ученых, существует связь между чувством отвращения и картиной организации общества. По этой теории, люди, желавшие оградить себя от неприятных запахов, также предпочли бы общество, в котором разные группы сохраняют дистанцию.

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