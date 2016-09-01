Шведские ученые выяснили, какие люди могут стать алкоголиками

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Ученые шведского университета пришли к выводу, что человек становится алкоголиком, если в его ДНК нарушится работа одного-единственного гена. Об этом пишет портал cpv.ru.

Как сообщает издание, исследователи провели эксперимент над грызунами. Они тщательно изучили ген PRDM2. Оказалось, что этот ген синтезирует критически важный для работы системы самоконтроля головного мозга белок.

При дефиците такого фермента человек не может себя контролировать. Попросту говоря, у него отключается сила воля относительно количества выпивки.

В итоге, по мнению ученых, отсутствие силы воли у выпивающих людей имеет определенную нейрофизиологическую природу, связанную с ослаблением работы гена PRDM2 в префронтальной коре головного мозга.