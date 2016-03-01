Сибирские студенты создали первый в мире космический спутник на 3D-принтере

фото: news.tpu.ru

Как сообщили в пресс-службе Томского политехнического университета, спутник был изготовлен к 120-летнему юбилею вуза. Доставлен на Международную космическую станцию он будет грузовым кораблем "Прогресс МС-2", который стартует с космодрома Байконур.

"Во время очередного выхода в открытый космос космонавты МКС запустят спутник Томского политеха с наружной поверхности станции. Высота орбиты спутника составит около 400 километров. Срок его работы в космосе составит около полугода", – уточнили в ТПУ.

В вузе также указывают, что примененная технология изготовления аппарата может стать прорывом в создании малых спутников, сделает их использование более массовым и доступным.

Запуск спутника состоится во время очередного выхода космонавтов МКС в открытый космос.

Высота орбиты составит около 400 километров, а срок работы – около полугода.