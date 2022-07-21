Сибирские ученые нашли способ перерабатывать пластик в нефтепродукты

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предложили новый экологический способ переработки пластмасс. Специалисты использовали свойство полимеров при нагревании разрушаться до соединений с более короткой молекулярной цепью, что позволило в конечном счете получить различные углеводороды, которые могут в будущем использовать для производства нефтепродуктов.

«Изначально перед нами стояла задача синтеза углеродных нанотрубок — перспективного наноматериала, из мусора. Нанотрубки мы, конечно, получили, но в виде побочного продукта получили и странный конденсат. Оказалось, что он сильно похож на нефтепродукт», — рассказал инженер отдела молекулярной электроники КНЦ СО РАН Дмитрий Чирков.

Технология может стать альтернативным источников углеводородов, а полученные на выходе продукты могут использоваться как топливо или сырье в нефтехимических процессах, пишет 24rus.ru.