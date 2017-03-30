Сибирские ученые создали уникальный способ борьбы с раком

В Новосибирске ученые разработали уникальный прибор, который борется с раком. Специальную установку, которая воздействует на опухоль, изобрели в Институте ядерной физики СО РАН.

Проект "Бор-нейтронозахватная терапия онкозаболеваний" был представлен накануне первому вице-спикеру Государственной думы Александру Жукову. Установка направленно воздействует на раковую опухоль и разрушает ее.

По словам Александра Жукова, прибор позволит лечить самый устойчивый рак, который сейчас врачи не могут победить, и будет крайне востребован в таких странах, как США и Япония.

В настоящее время установка проходит различные испытания, но первые опыты на глиоме головного мозга уже дали положительные результаты.