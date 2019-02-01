Сибирские ученые успешно испытали вакцину против вируса Эбола

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенного в Новосибирской области, разработали вакцину против вируса лихорадки Эбола, сообщает РИА "Новости".

Вирус Эбола провоцирует развитие острой вирусной инфекции, которой подвержены как люди, так и некоторые виды животных. В Западной Африке эпидемия Эболы коснулась в основном трех стран: Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии.

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Глава наукограда Кольцово Николай Красников уточнил, что уже произведена первая партия вакцины: "Если она потребуется в больших объемах, то будет организовано специальное производство. Но пока достаточно ее производства на "Векторе".

Препарат в научном центре Роспотребнадзора разрабатывали в рамках реализации распоряжения правительства России. Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что ориентирована вакцина в первую очередь на тех, кто постоянно контактирует с ее возбудителем. Заражения среди медиков, как отметили в ведомстве, теперь сойдут на нет.

Доклинические и клинические испытания вакцины прошли успешно.

Отмечается, что от существующих аналогов вакцину отличает наибольшая эффективность и универсальность использования.