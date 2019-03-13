Сибирские ученые выяснили, что предки коров были хищниками

Международная группа исследователей установила, какие генетические изменения способствовали появлению современных парнокопытных животных с их сложной системой пищеварения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

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Один из соавторов работы, руководитель научного направления Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ, Новосибирск) Александр Графодатский отмечает, что предки всех млекопитающих – насекомоядные, имеющие много общего с хищниками, и первые жвачные животные, скорее всего, тоже были охотниками.

"Сегодня в Юго-Восточной Азии обитает оленек – самое маленькое и самое древнее жвачное животное в мире – он ест крабов, мышей. Мы получили крайне интересные результаты, многие из них еще ждут своего подтверждения, в частности, есть основания предполагать, что те же хромосомные перестройки, которые ответственны за изменения типа пищеварения, связаны и с особенностями деторождения", – отметил Графодатский.

В ИМКБ с помощью метода "хромосомной живописи", когда хромосомы окрашиваются красителями, способными светиться в ультрафиолетовом или синем излучении, определили участки генома, меняющиеся в ходе эволюции.

Эти данные были подтверждены расшифровками генома, выполненными за рубежом. Отмечается, что эти изменения влияют на регуляцию целых групп физиологически важных генов, в частности, отвечающих за пищеварение, которое является характерным для всего подотряда жвачных, принадлежащих к отряду парнокопытных, и отличает их от других животных.