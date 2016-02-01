Синоптики: 2016 год принесет аномальную жару

Ученые обещают, что 2016 год станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.

Также температурной активности будет способствовать природное явление Эль-Ниньо. Это фаза Южной осцилляции (колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана), при которой область нагретых вод смещается к востоку.

Что касается 2017 года, то синоптики склоняются к мнению, что он может оказаться несколько холоднее 2016-го. Рекорд может не случиться из-за противоположного Эль-Ниньо процесса – Ла-Нинья. Однако после этого температура на планете, скорее всего, опять пойдёт вверх.

По мнению специалистов, повышение температуры на Земле заметно по состоянию коралловых образований на дне океана, а также годичным кольцам деревьев и ледяным кернам. Между тем, согласно прогнозам ученых, примерно 195 видов (из 201) животных и птиц в Арктике ожидает гибель из-за климатических изменений, которые могут быть вызваны глобальным потеплением, пишет "Российская газета".