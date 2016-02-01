Синоптики: 2016 год принесет аномальную жару
В ближайшие пять лет температура на планете продолжит повышаться. Об этом заявили британские ученые
Ученые обещают, что 2016 год станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.
Также температурной активности будет способствовать природное явление Эль-Ниньо. Это фаза Южной осцилляции (колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана), при которой область нагретых вод смещается к востоку.
Что касается 2017 года, то синоптики склоняются к мнению, что он может оказаться несколько холоднее 2016-го. Рекорд может не случиться из-за противоположного Эль-Ниньо процесса – Ла-Нинья. Однако после этого температура на планете, скорее всего, опять пойдёт вверх.
По мнению специалистов, повышение температуры на Земле заметно по состоянию коралловых образований на дне океана, а также годичным кольцам деревьев и ледяным кернам. Между тем, согласно прогнозам ученых, примерно 195 видов (из 201) животных и птиц в Арктике ожидает гибель из-за климатических изменений, которые могут быть вызваны глобальным потеплением, пишет "Российская газета".