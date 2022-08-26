Скоро в школу: где купить канцелярию для ребёнка и книги для родителей

Август для школьников и их родителей — это бесконечные списки покупок и гонка по магазинам. Найти необходимую канцелярию можно в ближайшем «Читай-городе»: здесь представлены тетради, дневники, пишущие принадлежности, всё для творчества, рюкзаки, учебники и рабочие пособия и другие полезные для учёбы товары.

Для современных детей школьные принадлежности — это возможность самовыражаться. Поэтому в «Читай-городе» огромный выбор канцелярии с популярными героями, милыми животными, спортивной, сказочной или природной тематикой. Но и любители минимализма здесь смогут найти товары по душе — стильные однотонные или со сдержанными принтами.

Фото: «Читай-город»

Вопрос с подарком к 1 сентября тоже можно решить, не отвлекаясь от основных приготовлений к школе. «Личная карта читай-агента» поможет вашему ребёнку самостоятельно выбрать книги и другие товары — не только для учебы, но и для досуга.

Кроме учебников в «Читай-городе» всегда найдутся книги, которые помогут подготовиться к экзаменам, усовершенствовать навыки и знания, узнать много интересного, помимо школьной программы. А ещё — книги для родителей: о том, как помогать ребёнку учиться с удовольствием, решать возникающие в школе сложности и лучше понимать психологию школьника.

Адель Фабер, Элейн Мазлиш

Авторы стали известны благодаря бестселлеру «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили». В своей второй книге, учитывая обратную связь от читателей со всего мира, они сосредоточились на семье и школе. В книге представлены доступные и действенные стратегии, которые помогут ребёнку учиться, а взрослым — понимать происходящие процессы, и улучшат отношения тех и других.

Дмитрий Чернышев

Писатель и блогер Дмитрий Чернышев поможет найти объяснения, советы и идеи на тему того, как помочь ребёнку «подружиться» со школой. Мировой опыт экспертов от педагогики и детской психологии соединяется в его новой книге с личным опытом и практическими рекомендациями, которые найдут применение в любых условиях.

Дмитрий Зицер

Книга ответов на вопросы от известного педагога Димы Зицера, написанная по материалам радиопрограммы «Любить нельзя воспитывать». Из неё вы узнаете, как поддерживать в ребёнке интерес к учёбе. Как разобраться в сложных школьных ситуациях и что делать, если школьник подвергается травле. Как вести себя с детьми, которые не справляются в школе или вовсе не хотят туда идти.