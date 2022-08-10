Смартфоны могут подорожать в России уже к сентябрю
Эксперты связывают это с повышенным сезонным спросом на гаджеты
10 августа 2022, 12:39, Никита Черников
Смартфоны в рамках сезонного спроса могут подорожать в России на 10-15% к сентябрю, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование ценового агрегатора Price.ru.
Аналитики отметили, что в августе по сравнению с июлем стоимость гаджетов не повышалась, а некоторые флагманы в связи с сезонным затишьем и вовсе подешевели на 2-5%.
Самыми популярными флагманами в стране остаются модели Apple и Samsung, несмотря на уход этих компаний с российского рынка. Однако к концу году нишу лидера может занять Xiaomi, считают исследователи.
В июне Apple представила два новых MacBook и обновлённые ОС, а в сентябре компания покажет iPhone 14.
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