Смартфоны могут подорожать в России уже к сентябрю

Смартфоны в рамках сезонного спроса могут подорожать в России на 10-15% к сентябрю, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование ценового агрегатора Price.ru.

Аналитики отметили, что в августе по сравнению с июлем стоимость гаджетов не повышалась, а некоторые флагманы в связи с сезонным затишьем и вовсе подешевели на 2-5%.

Самыми популярными флагманами в стране остаются модели Apple и Samsung, несмотря на уход этих компаний с российского рынка. Однако к концу году нишу лидера может занять Xiaomi, считают исследователи.

В июне Apple представила два новых MacBook и обновлённые ОС, а в сентябре компания покажет iPhone 14.