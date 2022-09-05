СМИ: Apple представит AirPods Pro второго поколения 7 сентября

Apple 7 сентября представит второе поколение беспроводных наушников AirPods Pro. Об этом сообщил журналист Марк Гурман в рассылке Bloomberg Power On, пишет «Газета.ру».

Ожидается, что устройство получит чип H2 с улучшенным качеством звука и поддержкой Bluetooth LE Audio. Также у наушников увеличат автономность.

При этом дизайн AirPods Pro останется прежним, однако на нижней части футляра могут появиться отверстия для динамика — это облегчит поиск гаджета через приложение «Локатор».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что 7 сентября Apple представит четыре iPhone 14 и новые Apple Watch. Посмотреть презентацию можно будет на сайте компании и на YouTube.