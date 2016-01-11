СМИ: запуск российско-европейской станции к Марсу произойдет 14 марта
Ранее сообщалось лишь о том, что стартовое "окно" находится между 14 и 26 марта.
11 января 2016, 17:05
Ракету-носитель "Протон-М" с российско-европейской межпланетной станцией "ЭкзоМарс" запустят с космодрома Байконур после полудня 14 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, старт намечен на 12:31 мск. Ранее официально было указано лишь, что запуск произойдет между 14 и 26 марта.
Агентство добавляет, что Роскосмос и Европейское космическое агентство подписали соглашение о реализации программы "ЭкзоМарс" еще в марте 2013 года. В миссии будут задействованы орбитальный модуль TGO (Teace Gas Orbiter), который будет анализировать состав атмосферы и ретранслировать данные, а также демонстрационный десантный модуль Schiaparelli, который отработает вход в атмосферу и посадку на поверхность Красной планеты.
В 2018-м должен произойти еще один запуск в рамках второго этапа. К Марсу отправят полноценный спускаемый модуль, который отвечает за высадку на планету самоходного робота. Разработкой аппарата будет заниматься НПО им. Лавочкина. Робот будет бурить и анализировать марсианский грунт.
По его словам, старт намечен на 12:31 мск. Ранее официально было указано лишь, что запуск произойдет между 14 и 26 марта.
Агентство добавляет, что Роскосмос и Европейское космическое агентство подписали соглашение о реализации программы "ЭкзоМарс" еще в марте 2013 года. В миссии будут задействованы орбитальный модуль TGO (Teace Gas Orbiter), который будет анализировать состав атмосферы и ретранслировать данные, а также демонстрационный десантный модуль Schiaparelli, который отработает вход в атмосферу и посадку на поверхность Красной планеты.
В 2018-м должен произойти еще один запуск в рамках второго этапа. К Марсу отправят полноценный спускаемый модуль, который отвечает за высадку на планету самоходного робота. Разработкой аппарата будет заниматься НПО им. Лавочкина. Робот будет бурить и анализировать марсианский грунт.
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