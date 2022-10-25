Сотрудники научных учреждений Алтайского края получили благодарности от губернатора
Награды были вручены на торжественном открытии фестиваля науки и техники
Сотрудники научных организаций Алтайского края получили благодарности от губернатора Виктора Томенко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Благодарности вручены научному сотруднику Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук Константину Марусину, доценту кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений Алтайского государственного аграрного университета Владимиру Чернышкову, профессору кафедры экологии, биохимии и биотехнологии Алтайского государственного университета Роману Яковлеву.
Вручение прошло в рамках открытия фестиваля науки и техники, которое состоялось в концертном зале «Сибирь» 25 октября.
В Минобрнауки Алтайского края отметили, что с 21 по 30 октября во всех вузах региона открыты двери для школьников и студентов, которые увлечены научной деятельностью. Все желающие смогут посетить научные лаборатории и учебные центры, принять участие в интеллектуальных играх, мастер-классах, задать вопросы учёным. Программа мероприятий размещена на официальном сайте Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, а также на региональном сайте фестиваля науки Алтая.