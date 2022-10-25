Сотрудники научных учреждений Алтайского края получили благодарности от губернатора

Сотрудники научных организаций Алтайского края получили благодарности от губернатора Виктора Томенко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Благодарности вручены научному сотруднику Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук Константину Марусину, доценту кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений Алтайского государственного аграрного университета Владимиру Чернышкову, профессору кафедры экологии, биохимии и биотехнологии Алтайского государственного университета Роману Яковлеву.

Вручение прошло в рамках открытия фестиваля науки и техники, которое состоялось в концертном зале «Сибирь» 25 октября.

В Минобрнауки Алтайского края отметили, что с 21 по 30 октября во всех вузах региона открыты двери для школьников и студентов, которые увлечены научной деятельностью. Все желающие смогут посетить научные лаборатории и учебные центры, принять участие в интеллектуальных играх, мастер-классах, задать вопросы учёным. Программа мероприятий размещена на официальном сайте Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, а также на региональном сайте фестиваля науки Алтая.

Цель Фестиваля науки — понятным и доступным языком рассказывать обществу, чем занимаются учёные, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку. Первый Фестиваль науки прошёл в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова в 2006 году. Алтайский край присоединился к мероприятию в 2010 году. В этом году Фестиваль науки Алтая проходит в 12-й раз.

Согласно указу президента Российской Федерации В.В. Путина от 25 апреля 2022 года №231, 2022-2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения Десятилетия являются привлечение талантливой молодёжи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для граждан России.