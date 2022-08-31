Сто учителей российско-таджикских школ прошли повышение квалификации по программе АлтГПУ

АлтГПУ готовится к открытию в Республике Таджикистан российско-таджикских школ. В конце августа вуз организовал курсы повышения квалификации для учителей начальных классов этих учебных заведений. С 22 по 27 августа преподаватели кафедры теории и методики начального образования, а также ведущие учителя-методисты гимназии № 45 и школ № 120 и 126 работали на образовательных площадках в пяти городах Таджикистана: Душанбе, Куляб, Турсунзаде, Худжанд и Бохтар.

Образовательная команда проекта более полугода работала над созданием программы повышения квалификации на 144 часа на основе актуальных нормативно-правовых документов. В итоге педагоги педуниверситета получили благодарные отзывы учителей, директоров школ. Это первая предметная группа преподавателей, которая выехала в Республику Таджикистан оказывать методическую помощь учителям.

В этих же числах августа в Таджикистане работали ещё две делегации АлтГПУ. Одна из них во главе с ректором вуза Ириной Лазаренко посетила страну с целью контроля готовности школ к открытию. Ректор лично проинспектировала каждое учреждение и убедилась, что строительные работы идут по графику, и школы практически готовы принять детей.

Другая группа специалистов, в которую входили психологи и филологи АлтГПУ, отбирала учащихся в 2-8 классы российско-таджикских школ. Под контролем педагогов дети проходили тестирование, направленное на проверку читательской, математической и естественнонаучной грамотности.

Напомним, что АлтГПУ является федеральным оператором данного проекта и осуществляет информационно-методическую поддержку открытия школ.