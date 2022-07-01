Студентов АлтГТУ пригласили на стажировку в одну из ведущих IT-компаний

Студенты факультета информационных технологий АлтГТУ в течение учебного года проходили курсы в рамках совместной образовательной программы вуза с российской IT-компанией Postgres Professional. Это курсы «Язык SQL. Часть 2. Продвинутый курс» и «Основы технологий баз данных». Занятия проходили дистанционно, состояли из лекций и практических работ.

После завершения обучения самых активных слушателей пригласили на летнюю оплачиваемую стажировку в Postgres Professional. Стажёрами группы QA (Quality Assurance, обеспечение качества разработки ПО) с 1 июля станут студент третьего курса факультета информационных технологий АлтГТУ Егор Чиндяскин и два выпускника АлтГТУ Олег Целебровский и Никита Старовойтов. Они с отличием защитили выпускные работы, подготовленные под руководством сотрудников Postgres Professional. В августе они также выйдут на оплачиваемую стажировку в компанию.

«Мы разработали два образовательных учебных курса, по которым идёт преподавание в ведущих вузах страны, а также шесть курсов повышения квалификации. Создаём авторские учебные материалы и публикуем их в открытом доступе. Я считаю, совместный образовательный проект с АлтГТУ повышает квалификацию выпускников, готовит их к работе в реальных условиях и в целом развивает IT-сообщество края», — рассказал заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко.

Напомним, АлтГТУ им. И.И. Ползунова несколько лет реализует совместную образовательную программу с российской IT-компанией Postgres Professional. Главная цель программы — обучение студентов на основе актуальных технологий и востребованных рынком задач.

Postgres Professional — российская компания, разрабатывающая системы управления базами данных. Образована в 2015 году ведущими российскими разработчиками и энтузиастами СУБД PostgreSQL. В настоящее время в компании работает 100 разработчиков, архитекторов и инженеров с опытом создания прикладных решений. В 2021 году в Барнауле был открыт офис компании.

Команда Postgres Professional не только разрабатывает отечественную СУБД Postgres Pro, но и активно развивает PostgreSQL, являясь признанным экспертом и одной из крупнейших команд проекта в мире.