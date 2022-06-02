Студенты АлтГТУ будут участвовать в фестивале по гребле на лодках «Дракон»

В АлтГТУ сформировали пять студенческих команд для участия в фестивале по гребле на лодках «Дракон». Тренировки проходят дважды в неделю на барнаульском гребном канале.

«Нашим студентам возможность бесплатно заниматься этим видом спорта и принять участие в соревнованиях настолько понравилась, что мы буквально за пару дней сформировали пять команд студентов — представителей всех институтов и факультетов вуза. Отдельно была сформирована команда военного учебного центра», — рассказал руководитель отделения физической культуры и спорта АлтГТУ Александр Поляков.

Студент института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ Никита Воронин рассказал, что четыре года занимался греблей в школе, и когда он узнал о предстоящих соревнованиях, то сразу решил принять в них участие.

«Для участия нужно было собрать команду из двенадцати человек, чтобы грести на лодке „Дракон“. Я собрал простых ребят, которые заряжены идеей попробовать, потому что никто из них этим видом спорта ранее не увлекался. На этих соревнованиях наша задача — получить хорошее настроение. Хотим своим примером рассказать всем, кто не знал, что есть такой спорт как гребля», — пояснил Воронин.

Напомним, 13 мая ректоры региональных вузов подписали соглашение с краевой федерацией гребли на байдарках и каноэ о развитии студенческой гребли на лодках и сапах в Алтайском крае. Уже 10 июня в Барнауле пройдёт первый студенческий фестиваль гребных видов спорта. В программе соревнований состоятся заезды на лодках «Дракон», а также на сапбордах.