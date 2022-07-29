Студенты-историки АлтГПУ провели раскопки курганного могильника

Студенты института истории, социальных коммуникаций и права Алтайского государственного педагогического университета в июле этого года прошли археологическую практику в предгорьях Алтая на реке Иша близь села Старая Суртайка. Объектом изучения стал курганный могильник переходного времени от бронзового века к железному (IX-VII века до н.э.) и раннего железного века (VI-II века до н. э) Усть-Иша-5. Подробности сообщили в пресс-службе вуза.

Эта экспедиция — часть программы полевой школы «Археологическое наследие Алтая», которую проводит Институт археологии и этнографии СО РАН совместно с научно-образовательным центром «Новая археология» при поддержке фонда «История Отечества».

Практикой руководил доктор исторических наук, профессор Михаил Демин. В раскопках также принимали участие школьники 10-го исторического класса Алтайского краевого педагогического лицея.

Фото: пресс-служба АлтГПУ

Могильник состоит более чем из 60 курганов. Сейчас студенты АлтГПУ изучают три. Два из них были отнесены к переходному времени (IX-VII века до н.э.). По периметру курганных насыпей и за их пределами обнаружены детские захоронения. Центральные погребения были потревожены ещё в древности. В одной из могил нашли бронзовые изделия: нож и фрагменты бронзовой серьги.

Третий курган — с каменно-земляной насыпью — относился к быстрянской культуре раннего железного века (VI-II века до н.э.). В нём обнаружено два захоронения. Боковая могила не потревожена и принадлежала молодой женщине. В ней оказался богатый инвентарь: бронзовый нож, бусы, серьги, костяная подвеска и другое. Центральное захоронение было разграблено, там нашли бронзовую заколку, фрагмент керамики быстрянской культуры, керамическое пряслице и фрагменты бронзовой серьги.

После раскопок кургана его каменная насыпь была восстановлена (музеефицированы), что позволяет сохранить прежний ландшафтный вид местности и обеспечить возможность осуществления экскурсионно-туристической деятельности.

Фото: пресс-служба АлтГПУ

Студенты-историки АлтГПУ вносят свой вклад в изучение древней истории Алтайского края и в целом России уже более 70 лет. В 1951 году студенты исторического факультета пединститута во главе с известным учёным, профессором Алексеем Уманским впервые провели самостоятельные археологические раскопки курганов в нижнем течении реки Иня близ одноимённого села в Шелаболихинском районе Алтайского края.