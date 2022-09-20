Студенты-конструкторы АлтГТУ разработали машину для садоводства

В студенческом конструкторском бюро АлтГТУ разработали машину для садоводства: культиватор для приствольной и междурядной обработки почвы. Машина позволяет за один рабочий день обработать порядка 10 га, что сопоставимо с недельным ручным трудом, сообщает пресс-служба вуза.

Фото: пресс-служба АлтГТУ

Заказ на разработку культиватора поступил в АлтГТУ от компании «Ваш трактор».

«У нас заказал изготовление такой машины институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко. А мы, в свою очередь, обратились к сотрудникам студенческого конструкторского бюро (СКБ) АлтГТУ. Они разработали культиватор в соответствии с техническим заданием. Он уже успешно прошёл хозяйственные испытания», — рассказал руководитель ООО «Ваш трактор» Евгений Маргольф.

Культиватор работает в автоматическом режиме без участия человека, но для обработки молодых садов в конструкции предусмотрена возможность установки модуля оператора. В этом случае оператор управляет положением рабочего органа с помощью электрогидросистемы.

«Для междурядной обработки культуры установлены культиваторные стрельчатые лапы, для приствольной — существует два вида агрегата — с ротором и с ножом. Ротор, вращаясь, срезает сорняки и перемещает их из рядка. Нож работает подобно полольной лапе, подрезая сорняки. Для управления положением рабочего органа установлена электрогидросистема, которая автоматически или с помощью сигнала оператора выводит рабочий орган из рядка», — объяснил ведущий инженер-конструктор СКБ Никита Чуклин.

Как говорит один из разработчиков, студент факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта Роман Дзюбло, на создание машины от 3D-модели до сборки ушло несколько месяцев. Собирали культиватор сотрудники СКБ в машинном зале производственного внедренческого комплекса прикладных исследований и разработок АлтГТУ.