Таинственную дверь в скале обнаружили на Марсе
Снимки марсохода Curiosity вновь озадачили интернет
16 мая 2022, 16:02
Фотография загадочного проёма была сделана марсоходом NASA 7 мая на склоне Фронтон Гринхью. Снимок быстро завирусился в Сети и пользователи окрестили «дверь» порталом в другую Вселенную и логовом инопланетян. По мнению учёных, причиной образования этого входа могло стать марсотрясение, которое случилось 4 мая на планете. Ещё одна немаловажная деталь — то, что размер «двери» в реальности имеет высоту всего несколько сантиметров. Увы.
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