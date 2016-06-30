Таяние льдов приведет к вымиранию пингвинов — ученые

Фото: pixabay.com

Более половины популяции пингвинов вымрет к концу 21 века из-за глобального потепления, считают американские ученые. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Scientific Reports.

"Только недавно мы узнали, что сокращение численности пингвинов Адели было связано с глобальным потеплением. Это означает, что температуры в некоторых регионах Антарктики стали настолько высокими, что их рост не помогает птицам выжить, а наоборот, мешает им", — цитирует Меган Симино из университета штата Делавер в городе Льюис (США) агентство.

Слишком быстрое таяние льдов лишает их мест гнездования, негативно меняет климат. Особенно сильно на популяцию влияет аномальная погода во время сезона гнездования и высокие температуры поверхности моря

В некоторых регионах полуострова Антарктический и в других теплых регионах Антарктиды количество птиц уже сократилось на 80%.

Читайте также: Ученые: полные пингвины крепче стоят на ногах