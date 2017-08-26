Торговля, телевидение: популярные специальности у абитуриентов в 2017 году

В Федеральном агентстве по делам молодежи со ссылкой на данные Минобрнауки рассказали о самых популярных направлениях у абитуриентов в 2017 году, пишет RT.

Наибольший интерес наблюдался по таким направлениям, как "телевидение", "судебная экспертиза", "торговое дело", "управление персоналом", "реклама и связи с общественностью", "правовое обеспечение национальной безопасности" и "международные отношения".

Появление специальности "телевидение" в списке популярных объясняется схожестью с направлением "реклама и связи с общественностью".

"Судебная экспертиза", как отметил Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, набирает популярность в связи со снижением интереса абитуриентов к профессии юриста.