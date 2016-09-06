Ученые доказали, что имя человека влияет на его судьбу

Специалисты из разных стран исследовали, может ли имя повлиять на судьбу, и доказали, что может. Так, исследователи университета в Нью-Йорке заявили, что чем проще имя человека для произношения, тем проще этому человеку налаживать контакт с другими людьми. Проще и найти работу. Дело в том, что на подсознательном уровне простое имя вызывает симпатию. Такой же эффект имеет и распространенное имя. То есть, выбирая ребенку редкое имя, родителям стоит задуматься, не усложнят ли они ему этим жизнь.

При этом, по данным учёных из Шиппенбургского университета, носители редких имен чаще нарушают закон. Возможно, это потому, что с редким именем трудно найти друзей, поэтому человек изначально более "асоциален", чем его сверстники, пишет "МК".

Оказывается, также имеет значение, на какую букву начинается имя человека. Например, в США более благосклонны к людям, имена которых начинаются на одну из первых букв алфавита. Они имеют больше шансов на престижную работу и на поступление в престижный вуз. Ученые объясняют это тривиально: эти имена находятся "наверху списка".

Германские ученые пришли к выводу, что чем "благороднее" фамилия, тем более удачен карьерный взлет. Так, люди по фамилии Кайзер (император) или Кёниг (король) получают повышение на службе чаще, чем те, кто носит фамилию Кох (повар) или Бауэр (фермер).