Ученые: Галактика Млечный Путь начала умирать

Французские и американские астрофизики представили доказательство того, что наша Галактика Млечный Путь, судя по всему, начала умирать, пишет "Лента.ру".

Астрономы выяснили, что в течение полутора-двух миллиардов лет после того, как сформировался толстый диск Галактики (около десяти миллиардов лет назад), в ней в десятки раз снизилась скорость звездообразования.

Затем рождение светил возобновилось, но шло очень медленно и сформировало тонкий диск. К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные каталога SDSS (Sloan Digital Sky Survey).

Подчеркивается, что Галактика может перестать расти даже тогда, когда у нее есть запасы газа для образования новых звезд. Астрономы считают, что активность Млечного Пути может угасать из-за необычной динамики между тонким и толстым дисками.

"Звездообразование сводится к битве между гравитацией и другими явлениями, например, турбулентностью", — сказала астрономиз обсерватории Карнеги в Пасадене. Отмечается, что она не принимает участие в исследовании астрофизиков.