Ученые из США считают, что скоро для рождения ребенка не нужен будет секс

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Американские ученые заявили, что вскоре люди смогут обходиться без секса при зачатии ребенка, сообщает портал runews24.ru.

По их мнению, в ближайшем будущем люди смогут отказаться от традиционных способов зачатия детей. Специалисты заявляют, что сейчас человечество находится на пороге величайшего открытия, которое может кардинально изменить общее представление о размножении.

Через 20-40 лет люди смогут выбирать имеющие схожие черты с родителями эмбрионы, отказавшись при этом от секса. Это объясняется тем, что вскоре из клеток кожи можно будет создавать яйцеклетки, которые будут оплодотворяться с помощью спермы, взятой у потенциального отца.