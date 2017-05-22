Ученые изобрели деревянный мотоцикл, работающий на водорослях. Видео

Фото: popmech.ru

Мотоцикл, выполненный полностью из натуральных материалов, изобрел датский дизайнер Ритсерт Манс вместе со своим другом-ученым Питером Мооджи. Топливом для транспортного средства служат водоросли.

Как сообщает "Популярная механика", Мооджи выяснил, как можно вырастить водоросли естественным путем, в соленой воде. Уже после этого Ритсерт Манс из дерева изготовил раму мотоцикла. Также в конструкции использованы пробка и пенька.

Оригинальное транспортное средство было испытано на одном из пляжей.