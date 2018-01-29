Ученые назвали главный механизм старения

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Ученые из США изучили механизм старения живых организмов, проведя наблюдение за голыми землекопами. Специалисты выяснили, что, в отличие от людей и других животных, у землекопов в течение жизни почти не увеличивается риск смерти. Это говорит о том, что механизм старения живых организмов является генетической или эпигенетической программой, а не накоплением случайных дефектов в ДНК, пишут "Известия" со ссылкой на журнал Science.

Согласно исследованию, теории, которые объясняют причины старения, делятся на два типа. Теории первого типа гласят, что в живых существах действуют механизмы, которые определяют срок жизни. В других старение является следствием накопленных со временем мутаций, сбоев и ухудшение "ремонтных" систем в клетках. В таком случае риск смерти увеличивается с возрастом.

Согласно закону Гомпертца, каждые восемь лет жизни после 30 лет вероятность смерти увеличивается в два раза. Проанализировав изменения уровня смертности у нескольких тысяч землекопов разного возраста, биологи выяснили, что эти животные закону Гомпертца не подчиняются. После достижения половой зрелости в шесть месяцев ежедневный риск смерти на протяжении 15–30 лет продолжал оставаться на уровне 0,01%, а самки землекопа оставались фертильными даже в позднем возрасте.

По словам специалистов, клетки голых землекопов имеют высокую активность систем, ремонтирующих ДНК, а также шаперонов — белков, которые поддерживают правильную структуру у других белков. Благодаря этому животные не накапливают генетические дефекты.

Ученые полагают, что животные стареют нетипичным образом: в возрасте более 20–30 лет землекопы перестают поддерживать функции ремонта организма, который в результате быстро изнашивается.