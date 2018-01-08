Ученые назвали причины частого переедания

Ученые из британского университета назвали основные причины частого переедания, сообщает газета "Известия" со ссылкой на журнал The Conversation.

Исследователи пришли к выводу, что склонность к перееданию определяют несколько факторов, первый из которых — размер порции. Также важным фактором они назвали разнообразие блюд на столе.

Британские специалисты уверены, что чувство насыщения напрямую зависит от момента, когда организм начинает получать меньше удовольствия от процесса. Таким образом, если стол переполнен, человек съедает примерно в четыре раза больше.

Также на переедание влияет просмотр телевизора, чтение и употребление алкоголя.