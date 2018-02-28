Ученые назвали простой способ дольше оставаться молодым

Американские ученые рассказали, как улучшить общее состояние организма и снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний к старости, сообщает LIFE.

Оказывается, способ прост - легкие аэробные упражнения и периодическое голодание.

К таким выводам пришли исследователи, проведя эксперимент на мышах. Грызунов поделили на четыре группы.

В первой животные могли есть круглосуточно. Во второй - тоже никаких ограничений в еде, но бегали по 45 минут в сутки. В третьей голодали через день. Четвертая группа чередовала голодание и физические занятия.

Последний подход - сочетание физической активности и периодического отказа от пищи - оказался самым эффективным.

Ученые уверяют, что такой режим будет полезен и людям и поможет им уменьшить риск преждевременной смерти.