Ученые назвали простой способ дольше оставаться молодым
Сочетание физической активности и периодического отказа от пищи
Американские ученые рассказали, как улучшить общее состояние организма и снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний к старости, сообщает LIFE.
Оказывается, способ прост - легкие аэробные упражнения и периодическое голодание.
К таким выводам пришли исследователи, проведя эксперимент на мышах. Грызунов поделили на четыре группы.
В первой животные могли есть круглосуточно. Во второй - тоже никаких ограничений в еде, но бегали по 45 минут в сутки. В третьей голодали через день. Четвертая группа чередовала голодание и физические занятия.
Последний подход - сочетание физической активности и периодического отказа от пищи - оказался самым эффективным.
Ученые уверяют, что такой режим будет полезен и людям и поможет им уменьшить риск преждевременной смерти.