Ученые не исключили возможность создания гибрида человека и инопланетянина

В далеком 1993 году начался показ сериала "Секретные материалы", где специальные агенты Фокс Малдер и Дана Скалли не раз сталкивались с проектами по созданию гибрида человека и пришельца. А в 2020 году то, что 27 лет назад казалось фантастикой, всерьез обсуждают ученые.

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Общество Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами, просветлении и выходе из матрицы

Издание Planet Today пишет, что современные деятели науки не исключают возможности скрестить человека и инопланетянина. По мнению некоторых ученых, такие создания могли бы заниматься колонизацией других планет во Вселенной.

Портал, со ссылкой на исследователей, пишет, что все вопросы, связанные с репродуктивной совместимостью видов, можно было бы решить при помощи науки. Кроме того, если антропоморфные существа будут похожи на людей, то провернуть подобное будет совсем не сложно.

Ранее amic.ru писал о том, что певица Катя Лель рассказала о встрече с внеземной цивилизацией. Правда, в ее рассказе появились в том числе "силы зла", "матрица" и "мир света".