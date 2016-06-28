Ученые обнаружили связь между депрессией и диабетом

Британские ученые обнаружили генетическую связь между депрессией и диабетом, пишет "ФедералПресс".

Специалисты из Университетского колледжа Лондона наблюдали за пациентами, страдающими одновременно и диабетом, и депрессией. 87 % из них обладали особыми генами.

Выяснилось, что люди, подверженные депрессии, болеют диабетом на 60 % чаще тех, кому депрессия не знакома.

Кстати, по данным ВОЗ, число пациентов, больных диабетом, с 1980 года увеличилось в четыре раза: со 108 млн человек до 422 млн.

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