Ученые обнаружили связь между депрессией и диабетом
Новое открытие сделали, конечно же, британские ученые
29 июня 2016, 00:13
Британские ученые обнаружили генетическую связь между депрессией и диабетом, пишет "ФедералПресс".
Специалисты из Университетского колледжа Лондона наблюдали за пациентами, страдающими одновременно и диабетом, и депрессией. 87 % из них обладали особыми генами.
Выяснилось, что люди, подверженные депрессии, болеют диабетом на 60 % чаще тех, кому депрессия не знакома.
Кстати, по данным ВОЗ, число пациентов, больных диабетом, с 1980 года увеличилось в четыре раза: со 108 млн человек до 422 млн.
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