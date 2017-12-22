Ученые определили важность зимнего секса: простудился - займись

Ученые американского университета в Пенсильвании установили, что для организма человека интимная близость наиболее важна в зимнее время, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на издание Times Now.

Новости

Общество Оргазмическое давление: ученые выяснили, что секс опасен для зрения

Секс способствует выработке антител, которые укрепляют иммунитет и помогают победить болезни. По словам ученых, как только человек почувствовал, что простудился, нужно заняться сексом, во время которого выработка антител увеличивается на 30%. Также это способствует выработке коллагена, который омолаживает организм и улучшает состояние кожи.

Исследователи уверяют, что секс помогает укрепить сердце, снижает риск раковых заболеваний груди и простаты. Все эти полезные свойства интимной близости крайне важны для поддержания здоровья именно в холодное время года, когда в организме человека наблюдается недостаток витаминов.