Учёные показали снимки чёрной дыры из центра Млечного Пути
Изображения были получены после трёх лет исследований
2 февраля 2022, 10:05
Источник: sarao.ac.za
Учёные из ЮАР опубликовали новое изображение центра нашей Галактики, сделанное телескопом MeerKAT. Яркими цветами на снимке изображены области сильного радиоизлучения, серый фон — участки с менее интенсивным излучением. В центре представленной панорамы можно увидеть чёрную дыру Стрелец A*. Её масса равна четырём миллионам масс Солнца.
Изображения удалось получить спустя три года исследований. Учёные провели 20 сессий общей длительностью 200 часов, после чего суперкомпьютеры проанализировали 70 терабайт данных, пишет РБК.
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