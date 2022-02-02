Учёные показали снимки чёрной дыры из центра Млечного Пути

Источник: sarao.ac.za

Учёные из ЮАР опубликовали новое изображение центра нашей Галактики, сделанное телескопом MeerKAT. Яркими цветами на снимке изображены области сильного радиоизлучения, серый фон — участки с менее интенсивным излучением. В центре представленной панорамы можно увидеть чёрную дыру Стрелец A*. Её масса равна четырём миллионам масс Солнца.

Изображения удалось получить спустя три года исследований. Учёные провели 20 сессий общей длительностью 200 часов, после чего суперкомпьютеры проанализировали 70 терабайт данных, пишет РБК.