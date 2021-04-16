Учёные получили целый ряд новых изображений чёрной дыры

Международная группа астрономов, включая коллаборацию Event Horizon Telescope, получила беспрецедентные изображения чёрной дыры в галактике M87 и её окрестностях во всём диапазоне спектра электромагнитных волн. Полученные снимки помогут разобраться в механизмах возникновения космических лучей, высокоэнергетического светового излучения и релятивистских струй.

Согласно статье в журнале The Astrophysical Journal Letters, при поглощении вещества сверхмассивной чёрной дырой возникают струи плазмы – джеты, которые достигают околосветовых скоростей и испускают излучение, охватывающее весь электромагнитный спектр. Каждая чёрная дыра имеет собственный паттерн излучения, по которому можно определить свойства источника – скорость вращения и количество выделяемой энергии. При этом паттерн меняется со временем, а потому нужны действия сразу многих наблюдателей.

Данные, собранные командой из 760 учёных и инженеров почти из 200 учреждений, используют для улучшения проверок общей теории относительности Эйнштейна. Сейчас такие проверки проводить сложно по причине неизвестности того, как свойства вещества, поглощаемого чёрной дырой, определяют итоговое излучение.