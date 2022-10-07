Учёные попытались объяснить природу эффекта дежавю

Специалисты в области когнитивной психологии из университета Колорадо предприняли попытку объяснить природу эффекта дежавю. Об этом сообщает Involta.

«Дежавю — психическое состояние, при котором человек может ощущать, что когда-то уже был в подобной ситуации или месте, но, испытывая такое чувство, независимо от его силы обычно не может связать это воспоминание с конкретным моментом из прошлого», — описали эффект психологи.

В ходе эксперимента в виртуальной реальности людей поместили в комнаты и декорации, в которых они никогда не были, но обстановка в них была максимально типичной.

Люди часто испытывали ощущение того, что уже бывали в подобных местах.

Подобное, по словам специалистов, происходит во время дежавю.