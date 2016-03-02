Ученые предложили сузить зону поиска инопланетян

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Немецкие астробиологи разработали стратегию, согласно которой усилия по поиску обитаемых планет нужно сосредоточить в тех секторах Вселенной, где шансы на их обнаружение значительно выше, пишет РИА Новости.

Для этого, говорят ученые, нужно понять, как пришельцы могли бы увидеть разумную жизнь на поверхности Земли из своей звездной системы и попытались связаться с ней.

"Мы не можем предсказать наверняка, используют ли инопланетяне те же методики поиска жизни за пределами их планеты, как и мы. Но мы можем сказать, что они будут сталкиваться с теми же физическими проблемами, что и мы, и наблюдения за проходами Земли по диску Солнца будут самым очевидным способом обнаружения человечества", – говорит Рене Хеллер из Института изучения Солнечной системы в Геттингене.

Хеллер вместе со своим научным руководителем Ральфом Пудрицем из университета Макмастера в Гамильтоне (Канада) предлагают искать инопланетян, не "слушая" весь космос вокруг, а сфокусировать внимание на планетах и звездах, откуда гипотетические жители могли бы обнаружить Землю и послать сигналы.

Ученые предлагают использовать такую методику поиска и изучения планет, как транзитный метод, который используется на телескопе "Кеплер". Его суть в том, что астрономы ищут планеты, а затем наблюдают, как яркость их светила периодически снижается в тот момент, когда планета закрывает его от "Кеплера" или других телескопов. Этот способ позволяет быстро находить планеты даже размерами с Землю, изучать их свойства и искать следы разумной жизни на ней.

Астробиологи подсчитали, что на расстоянии не более 3,2 тысячи световых лет от Земли находится порядка 10 тысяч светил, на которых теоретически может существовать жизнь, аналогичная той, которая находится на голубой планете. Ученые подчеркивают, что около 100 из найденных светил принадлежат к числу желтых и оранжевых карликов, которые похожи на Солнце. Большая часть звезд из списка не изучена, однако этим займется недавно запущенный зонд GAIA. Он каталогизирует их в ближайшие пять лет.

Согласно расчетам Хеллера и Пудрица, жители этих планет, если они существуют, должны были увидеть проходы Земли по диску Солнца и давно понять по сдвигам в спектре нашего светила, что на третьей планете этой звездной системы есть жизнь. Часть инопланетян могла бы даже попытаться связаться с нами.

Поэтому ученые предлагают обратить внимание Института поиска внеземных цивилизаций SETI и недавно открытой инициативы Breakthrough Listen на узкую полосу в небе, на которой расположены эти звезды, что максимально увеличит шансы обнаружить инопланетян.