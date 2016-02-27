Ученые рассказали, как нужно спать, чтобы похудеть

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Ученые из Гарварда выяснили, сколько и как нужно спать, чтобы похудеть. Выводы ученых основаны на десятилетнем исследовании, пишет Svopi.ru.

Выяснилось, что здоровый сон для женщин должен составлять не больше и не меньше 8,5 часов.

Ученые провели эксперимент с участием более 130 женщин. Выяснилось, что те, кто соблюдал режим сна, на 45% меньше имели риск развития ожирения. Поэтому учёные имеют право утверждать, что чаще всего женщины набирают вес из-за "ночного голода", то есть недосыпания.

"Во время нарушения ритма сна, организм начинает выбрасывать большое количество грелина, гормона, повышающего аппетит", говорят ученые.

Также причиной набора лишних килограммов считается постоянная усталость.Учёные обнаружили, что люди, спящие по 8 часов в сутки, теряют вес в два раза быстрее тех, кто не соблюдает режим сна.