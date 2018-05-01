Ученые рассказали, когда на Земле увидят последнее солнечное затмение

Исследователи из Центра космических полетов имени Годдарда сообщили, когда люди на Земле смогут увидеть последнее солнечное затмение, сообщает ТК "Звезда".

Как отмечается, через 600 миллионов лет этого природного явления уже не будет. Дело в том, что естественный спутник Земли - Луна - со временем все больше отдаляется от нашей планеты (на 2,2 сантиметра в полгода) и через какое-то время она станет слишком маленькой на фоне звезды, чтобы закрыть ее диск.

Кроме того, и само Солнце увеличивается в размерах.