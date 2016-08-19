Ученые считают, что несвойственное поведение – главная опасность соцсетей

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Ученые из Университета Тасмании выяснили, что большинство пользователей, зарегистрированных в соцсетях, ведут себя в интернете не так, как в реальной жизни, пишет informing.ru.

Исследование было проведено в Facebook. Авторы уверены, что последствия такого поведения крайне плачевны, потому что такие люди склонны испытывать стресс и вести изолированный образ жизни.

Всего специалисты изучили личности 164 человек. Они обследовали степень их социальной привязанности и психологического благополучия, а также уровень тревоги, стресса и депрессии.

Ученые уверены, что нужно создать определенные методики, которые позволят людям, имеющим социально-психологические проблемы, одинаково себя вести в реальной жизни и в соцсетях. Такие методики смогут помочь избежать депрессий.