Учёные смогли оживить замороженных 24 тысячи лет назад коловраток

Биологам удалось вернуть к жизни червей-коловраток, которые замёрзли свыше 24 тысяч лет назад и пробыли всё это время в поясе вечной мерзлоты. Об этом сообщает научный журнал Current Biology.

Выбор на коловраток пал в связи с их крайне редкой способностью вводить себя в состояние анабиоза при полном отсутствии воды либо во время сильных морозов. Это им удаётся благодаря выведению воды из клеток. Они вырабатывают форму анабиоза, которая помогает им вернуться к жизни при нормализации условий окружающей среды.

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По оценкам учёных, некоторые виды могут провести в таком состоянии до десяти лет. Как оказалось, их далекие предки были готовы и к более длительной "спячке".

Когда удалось разморозить и оживить коловраток из далёкого прошлого, биологи дали возможность им размножиться, а затем снова заморозили. Процесс, убийственный для большинства сложных организмов и даже нескольких современных видов коловраток, испытуемые перенесли легко и после размораживания снова ожили.

Теперь учёные пытаются разгадать процесс, который позволяет многоклеточному организму справляться с разрушительным действием образования кристалликов льда. Они не исключают, что в дальнейшем удастся оживить после заморозки и более сложные организмы.