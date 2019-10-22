Ученые создали умный чехол для смартфона из "человеческой кожи"

Французские ученые создали устройство ввода-вывода, очень похожее на человеческую кожу, сообщает N+1.

Они предложили несколько вариантов использования своей разработки, в частности, как чехол для смартфона.

Устройство под названием Skin On представляет собой два слоя силикона, между которыми уложены гибкие провода. Оно может реагировать на разные жесты: шлепки, надавливания с разной силой, щипки и щипки со скручиванием.

Инженеры показали, что устройство можно использовать как контроллер в играх, как тачпад или как чехол для телефона. Кроме того, разработчики предложили использовать "кожу" для управления роботами.