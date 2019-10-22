Ученые создали умный чехол для смартфона из "человеческой кожи"
С его помощью можно будет управлять гаджетами
22 октября 2019, 07:47, Илья Звягинцев
Французские ученые создали устройство ввода-вывода, очень похожее на человеческую кожу, сообщает N+1.
Они предложили несколько вариантов использования своей разработки, в частности, как чехол для смартфона.
Устройство под названием Skin On представляет собой два слоя силикона, между которыми уложены гибкие провода. Оно может реагировать на разные жесты: шлепки, надавливания с разной силой, щипки и щипки со скручиванием.
Инженеры показали, что устройство можно использовать как контроллер в играх, как тачпад или как чехол для телефона. Кроме того, разработчики предложили использовать "кожу" для управления роботами.
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