Учёные США считают, что продукты с ГМО безопасны для человека

Исследования провела Национальная академия наук США. Эксперты пришли к выводу, что ГМО полностью безопасны для человека и окружающей среды.

Ученые утверждают, что эксперименты с генным программированием продуктов питания не приводят к созданию "Франкенфуда" (по имени создателя легендарного монстра).

Также ученые отмечают, что наблюдается расплывчатость границ между натуральными и модифицированными продуктами благодаря современным техникам генной инженерии. В связи с этим ученые рекомендуют регуляторам обращать внимание на качество конечного продукта, чем на его составные части.

Ученые отмечают, что специальная маркировка генетически модифицированных продуктов может требоваться не с целью безопасности потребителей, а в качестве дополнительной информации наподобие этикеток Made in America ("Сделано в Америке").