Ученые выяснили, что на успешность в жизни влияют определенные гены

Дэниэль Бельски из Университета Дьюка работал с данными по 918 жителям Новой Зеландии. За жизнью этих людей ученые следили с 1970-х годов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на New Scientist. Бельски рассматривал также серьезное исследование 2013 года, авторам которого удалось выявить участки, связанные с успешным получением образования. Были определены тысячи вариантов генов, которые самостоятельно не имели значения, но вместе помогли рассчитать "полигенный балл", который отвечает за два процента различий в уровне образования.

Изучив данные по геномам новозеландцев, Бельски пришел к выводу, что обладатели высокого полигенного балла к 38-летнему возрасту добились лучших материальных успехов. Эти показатели успешности не зависят от уровня образования или, например, социального положения родителей. Кроме того, ученые выяснили, что люди с высоким полигенным баллом более дружелюбны и приятны в общении.

Надо сказать, что полигенный балл "отвечает" лишь за несколько процентов различий между людьми — жизненный путь индивида определяют и иные факторы.

"Генетические показатели важно учитывать и уважать. Когда дети плохо учатся, мы обвиняем учителей и родителей — но дети же отличаются генетически. Низкий полигенный балл не обрекает на провал: нужно скорее найти новый подход к ребенку", — заявили ученые.



