Учёные выяснили, как природа помогла фараонам построить пирамиды

Французские и египетские археологи смогли доказать тот факт, что фараоны IV династии Древнего царства выбрали плато Гиза как удобное место для строительства пирамид. Природные условия здесь были на руку строителям массивных сооружений.

Специалистам удалось установить, какие изменения произошли с Нилом за последние восемь тысяч лет. Оказалось, что река обмелела в конце династического периода истории Древнего Египта, но ранее русло в районе плато Гиза было судоходным.

Именно по водному пути строители доставляли необходимые для строительства блоки.

Все «великие пирамиды» были построены во время правления четвёртой династии, когда русло проходило иначе, чем в нынешнее время, отмечается в статье, опубликованной в журнале PNAS.