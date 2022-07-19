Ученые выяснили, как невесомость влияет на мышцы и нервы

Команда исследователей из Университета Досися в Японии изучила реакцию нервно-мышечной системы на невесомость. Результаты их работы опубликовали в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

На компьютерных моделях людей и грызунов ученые рассмотрели влияние невесомости на организм. Оказалось, что невесомость расслабляет мышцы, которые держат позвоночник.

Это приводит к ремоделированию саркомеров (базовая сократительная единица поперечнополосатых мышц), уменьшению их количества и, как следствие, к снижению силы спинных мышц.

Исследователи также отметили. что невесомость оказывает влияние не только на мышцы, но и на нервы. Жизнь в невесомости вызывает ухудшение двигательной функции мозга.

Это наблюдение помогло объяснить худобу космонавтов, которые проводят в космосе долгое время.