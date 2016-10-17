Ученые выяснили, от каких женщин бегут мужчины

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Ученые нашли ответ на один из самых главных вопросов прекрасной половины человечества – каких женщин боятся мужчины? Примечательно, что с возрастом вектор страха мужчин меняется на прямо противоположный. Дамы, которых они избегали в юности, в зрелом возрасте становятся для них предпочтительными.

Как пишет svopi.ru, обширное исследование провели научные работники Института Кинси в Канаде. По результатам эксперимента стало ясно, что молодые мужчины в возрасте 18-24 лет избегают опытных в сексе женщин. А вот мужчины в возрасте старше 25 лет, наоборот, опытных женщин считают более привлекательными.

Ученые считают, что все дело в психологии: женщины с сексуальным опытом более тщательно выбирают партнеров. А это повышает самооценку мужчин. В то же время молодые парни выбирают неопытных девушек, так как в этом случае у них больше шансов их удивить.