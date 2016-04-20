Ученые выяснили, в какой день недели и от чего умирают люди

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Американские ученые провели исследование и выяснили по каким причинам люди чаще всего умирают в тот или иной день недели. Об этом пишет портал svopi.ru.

Для этого исследователи проанализировали данные о причинах смерти более 40 миллионов умерших за 15 лет и выявили, кто пребывает в группе риска в каждый из семи дней.

Выяснилось, что в понедельник больше всего людей умирает от сердечных заболеваний. Во вторник умирают те, кто болеет гриппом или воспалением легких, но в тоже время для автомобилистов этот день признан самым безопасным. В среду, как оказалось, происходит среднее количество смертей. В четверг люди реже умирают от ранений, сердечных приступов и сахарного диабета. В пятницу много людей погибают от передозировки наркотиков. На выходные приходится наибольшее количество смертей в результате дорожных аварий.