Ученые выявили гены, отвечающие за продолжительность жизни и старение

Международная группа ученых пришла к выводам, что генетические коды человека влияют на то, как быстро он стареет, какие хронические "возрастные" заболевания приобретает и сколько лет живет, сообщает "МедикФорум" со ссылкой EurekAlert!.

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Генетики провели исследование на основах данных анализов свыше 300 тысяч пациентов в возрасте от 37 до 73 лет. По его итогам они нашли 12 участков ДНК, от которых напрямую зависит продолжительность жизни.

Каждый из этих генов определяет, какова вероятность заболеть тем или иным заболеванием, которое в конечном итоге может привести к преждевременной смерти.

Например, ген HLA-DBQ отвечает за склонность к деменции, диабету, обструкции легких и рака.

Также выявлено пять однонуклеотидных замен, определяющих риски развития диабета 2-го типа, коронарной болезни, рака кожи, повышения уровней холестерина и глюкозы.

"Такие заболевания, как рак, диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, инсульт, деменция, вызываются механизмами, лежащими в основе процесса старения, – подытожили исследователи из России, Великобритании и Голландии. – Риск данных заболеваний растет экспоненциально после 40 лет и удваивается каждые восемь лет".