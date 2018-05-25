Ученые заявили о смертельной опасности шашлыка на углях

Китайские исследователи заявили, что образующиеся при горении угля соединения несут риск здоровью и могут обернуться мутациями

25 мая 2018, 11:41

Фото: youtube.com

Мясо, приготовленное на углях, и в частности шашлык, может быть опасным для здоровья, считают китайские ученые.

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Как передает РИА Новости со ссылкой на Environmental Science & Technology, по мнению исследователей, в результате горения угля образуются полициклические ароматические углеводороды, которые опасны для здоровья и могут вызывать генетические мутации, способствующие в том числе развитию рака легких, мочевого пузыря и кожи.

Также ученые выявили закономерность: воздействие полициклических ароматических углеводородов на кожу оказалось более опасным, чем на легкие. Из этого делается вывод, что даже недолгое нахождение рядом с мангалом способно обернуться развитием онкологических заболеваний.

Свести риски к минимуму, согласно рекомендации ученых, может одежда с длинным рукавом, которую следует надевать во время приготовления шашлыка. Это позволит снизить влияние канцерогенов на кожу.

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