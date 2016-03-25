Ученые: злоупотребляющие гаджетами футболисты хуже играют

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Ученые из МГУ имени Ломоносова выяснили, что существует связь между физической подготовкой футболистов и их когнитивными способностями. При этом злоупотреблением смартфонами и другими подобными устройствами может привести к ухудшению спортивных показателей, передает пресс-служба университета.

Исследователи наблюдали за изменением состояния футболистов во время выполнения тестов аэробных и анаэробных способностей. При этом ученые фокусировались на таких параметрах, как внимание, кратковременная память, скорость реакции и координация. Результаты исследования были представлены в марте 2016 года на международном конгрессе в Валансьене (Франция).

В сообщении говорится, что футболисты, которые "имеют не очень хорошую зрительную память и неразвитое внимание, могут достигать высоких спортивных результатов за счет развитых анаэробных способностей – выполнения "взрывных", высокоскоростных действий". Также есть и обратная взаимосвязь: невысокую скорость передвижения на поле спортсмен может компенсировать развитием внимания.

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Ученые пришли к выводу, что для повышения спортивных результатов высокоскоростным спортсменам - нападающим и крайним полузащитникам - нужно развивать зрительное внимание. При этом футболистам не рекомендуют увлекаться работой со смартфонами и прочими гаджетами, поскольку из-за них начинает формироваться "туннельное зрение" вместо периферического.

В дальнейшем ученые из МГУ хотят провести тестирования в разные периоды игрового сезона и описать базовые характеристики футболистов с учетом их возраста и амплуа.